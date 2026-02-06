Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
OLYMPIA
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
HANDBALL
WINTERSPORT
TENNIS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Hockey>

Pro League: Hockey-Frauen kassieren nächste Pleite

Hockey-Frauen kassieren nächste Pleite

Das DHB-Team muss sich in der Pro League auch Belgien geschlagen geben und wartet weiter auf den ersten Sieg.
Hockey-Bundestrainerin Janneke Schopman will ihr Team zurück zum Erfolg führen
Hockey-Bundestrainerin Janneke Schopman will ihr Team zurück zum Erfolg führen
© IMAGO/SID/Maximilian Koch
SID
Das DHB-Team muss sich in der Pro League auch Belgien geschlagen geben und wartet weiter auf den ersten Sieg.

Die deutschen Hockey-Frauen sind in den zweiten Abschnitt der Pro League mit einer Niederlage gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag Belgien am Freitag in Valencia mit 1:3 (1:1). In der laufenden Saison muss das DHB-Team nach fünf Spielen somit weiter auf den ersten Sieg warten.

In der Neuauflage des EM-Halbfinals 2025, in dem sich Deutschland 4:3 nach Penaltyschießen durchgesetzt hatte, erzielte Katharina Haid (20.) den einzigen Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB).

Durchwachsener Beginn: Deutschland hofft auf Verbesserung

Für den Vize-Europameister läuft die Pro-League-Saison mit Blick auf die Ergebnisse bislang noch durchwachsen. Beim ersten Stopp im Dezember hatte Deutschland in insgesamt vier Partien gegen die Hochkaräter aus Argentinien und den Niederlanden lediglich einen Punkt geholt.

In Valencia trifft Deutschland am Samstag und Dienstag noch auf die Gastgeberinnen aus Spanien, dazwischen steht am Montag das nächste Duell mit Belgien an (alle 13.30 Uhr/MagentaSport).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite