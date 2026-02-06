Pro League: Hockey-Frauen kassieren nächste Pleite

SID 06.02.2026 • 15:26 Uhr Das DHB-Team muss sich in der Pro League auch Belgien geschlagen geben und wartet weiter auf den ersten Sieg.

Die deutschen Hockey-Frauen sind in den zweiten Abschnitt der Pro League mit einer Niederlage gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag Belgien am Freitag in Valencia mit 1:3 (1:1). In der laufenden Saison muss das DHB-Team nach fünf Spielen somit weiter auf den ersten Sieg warten.

In der Neuauflage des EM-Halbfinals 2025, in dem sich Deutschland 4:3 nach Penaltyschießen durchgesetzt hatte, erzielte Katharina Haid (20.) den einzigen Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB).

Durchwachsener Beginn: Deutschland hofft auf Verbesserung

Für den Vize-Europameister läuft die Pro-League-Saison mit Blick auf die Ergebnisse bislang noch durchwachsen. Beim ersten Stopp im Dezember hatte Deutschland in insgesamt vier Partien gegen die Hochkaräter aus Argentinien und den Niederlanden lediglich einen Punkt geholt.