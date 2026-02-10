Pro League-Pleite: DHB-Frauen verlieren auch 8. Spiel

SID 10.02.2026 • 12:54 Uhr Das DHB-Team hat nun acht von acht Spielen verloren. Die nächste Chance auf einen Erfolg bietet sich erst wieder im Juni.

Die deutschen Hockey-Frauen müssen in der Pro League weiter auf den ersten Sieg warten. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman verlor beim Stopp in Valencia zum Abschluss mit 1:3 (1:0) gegen die Gastgeberinnen aus Spanien. Es war die achte Niederlage im achten Spiel für das DHB-Team.

Alvarez-Hattrick zerstört deutsche Hoffnungen

Jette Fleschütz (23.) erzielte die Führung für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die das erste Aufeinandertreffen mit den Spanierinnen am Samstag mit 2:4 im Penaltyschießen verloren hatte. Doch Patricia Alvarez zerstörte mit einem Dreierpack (37./42./54.) fast im Alleingang die deutschen Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis. Mit lediglich zwei Punkten auf dem Konto läuft die Saison für das DHB-Team bislang durchwachsen.