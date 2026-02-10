Newsticker
Pro League-Pleite: DHB-Frauen verlieren auch 8. Spiel

Pro League: Hockey-Frauen kassieren nächste Niederlage

Das DHB-Team hat nun acht von acht Spielen verloren. Die nächste Chance auf einen Erfolg bietet sich erst wieder im Juni.
Fleschütz im Trikot des DHB-Teams
© IMAGO/SID/Axel Kaste
SID
Die deutschen Hockey-Frauen müssen in der Pro League weiter auf den ersten Sieg warten. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman verlor beim Stopp in Valencia zum Abschluss mit 1:3 (1:0) gegen die Gastgeberinnen aus Spanien. Es war die achte Niederlage im achten Spiel für das DHB-Team.

Alvarez-Hattrick zerstört deutsche Hoffnungen

Jette Fleschütz (23.) erzielte die Führung für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die das erste Aufeinandertreffen mit den Spanierinnen am Samstag mit 2:4 im Penaltyschießen verloren hatte. Doch Patricia Alvarez zerstörte mit einem Dreierpack (37./42./54.) fast im Alleingang die deutschen Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis. Mit lediglich zwei Punkten auf dem Konto läuft die Saison für das DHB-Team bislang durchwachsen.

Die nächsten Spiele in der Pro League stehen aus deutscher Sicht im Juni an. Dann geht es zuerst in London gegen England sowie Australien. Zum Saisonabschluss empfängt das Team von Schopman Irland und China in Berlin.

