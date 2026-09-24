Die deutschen Hockey-Damen haben nach der enttäuschenden WM-Darbietung einen neuen Coach. Nun werden die Olympischen Spiele in Angriff genommen.

Vier Wochen nach der WM haben die deutschen Hockey-Frauen in Markus Lonnes einen neuen Bundestrainer. Lonnes wird damit Nachfolger von Janneke Schopman und übernimmt das Amt zum 15. Oktober. Das teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Donnerstag mit. Die Niederländerin Schopman war nach der enttäuschend verlaufenen Weltmeisterschaft entlassen worden.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und danke dem DHB für das mir entgegengebrachte Vertrauen“, sagte Lonnes, der zuletzt als Bundestrainer der weiblichen U16-Nationalmannschaft tätig war: „Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viel in Richtung der Olympischen Spiele entwickeln können.“

Neuer Bundestrainer: Markus Lonnes Neuer Bundestrainer: Markus Lonnes © picture-alliance/foto2press/SID/Oliver Zimmermann

Hockey: Lonnes bringt Olympia-Erfahrung mit

Vor seinem Wechsel zum DHB 2025 war Lonnes 16 Jahre Damen-Trainer beim Bundesliga-Verein Rot-Weiss Köln. Beim Gewinn des Europameistertitels 2007 und bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking stand er bereits als Co-Trainer von Michael Behrmann für die DHB-Frauen an der Seitenlinie.

„Markus passt genau in das Profil, was wir gesucht haben“, sagte DHB-Sportvorstand Martin Schultze: „Ich bin mir sicher, dass er eine erfolgreiche Ära mit dieser jungen und ambitionierten Mannschaft prägen kann.“ Das erste Mal versammelt der neue Bundestrainer seine Mannschaft Ende November zu einem Lehrgang in Mannheim, bevor Mitte Dezember im spanischen Valencia die Pro-League-Saison beginnt.