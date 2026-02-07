Newsticker
Hockey>

Penalty-Krimi: DHB-Frauen verspielen Pro-League-Sieg in Spanien

Hockey-Frauen verlieren gegen Spanien

Das DHB-Team steht zwischenzeitlich kurz vor dem ersten Sieg, doch nach der regulären Spielzeit versagen die Nerven.
Bundestrainerin Janneke Schopman



Das DHB-Team steht zwischenzeitlich kurz vor dem ersten Sieg, doch nach der regulären Spielzeit versagen die Nerven.

Die deutschen Hockey-Frauen haben das herbeigesehnte Erfolgserlebnis in der Pro League knapp verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag Spanien am Samstag in Valencia nach zwischenzeitlicher Führung noch mit 1:2 (1:0) nach Penaltyschießen. In der laufenden Saison muss das DHB-Team nach sechs Spielen somit weiter auf den ersten Sieg warten.

Krings’ Führung, Bosch’ Ausgleich – Entscheidung im Penalty-Krimi

Im ersten von zwei aufeinanderfolgenden Duellen mit Gastgeber Spanien brachte die 20 Jahre alte Lynn Krings (24.) die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zunächst auf die Siegerstraße. Doch Spaniens Laura Bosch sorgte kurz vor Schluss für den Ausgleich (50.), ehe das Penaltyschießen für die Entscheidung sorgte.

Spanien eiskalt im Shootout – deutsche Revanche schon in Sicht

Sara Strauss und Lena Friedrichs scheiterten im Shootout, während alle vier Spanierinnen verwandelten und sich so mit 4:2 durchsetzten. Am Dienstag haben die Deutschen die Chance auf Revanche (13.30 Uhr). Zuvor geht es am Montag gegen Belgien (13.30 Uhr/beide MagentaSport).

Für den Vize-Europameister verläuft die Pro-League-Saison mit Blick auf die Ergebnisse bislang noch durchwachsen. Beim ersten Stopp im Dezember hatte Deutschland in insgesamt vier Partien gegen die Hochkaräter aus Argentinien und den Niederlanden lediglich einen Punkt geholt.

