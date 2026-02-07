Penalty-Krimi: DHB-Frauen verspielen Pro-League-Sieg in Spanien

SID 07.02.2026 • 17:04 Uhr Das DHB-Team steht zwischenzeitlich kurz vor dem ersten Sieg, doch nach der regulären Spielzeit versagen die Nerven.

Die deutschen Hockey-Frauen haben das herbeigesehnte Erfolgserlebnis in der Pro League knapp verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag Spanien am Samstag in Valencia nach zwischenzeitlicher Führung noch mit 1:2 (1:0) nach Penaltyschießen. In der laufenden Saison muss das DHB-Team nach sechs Spielen somit weiter auf den ersten Sieg warten.

Krings’ Führung, Bosch’ Ausgleich – Entscheidung im Penalty-Krimi

Im ersten von zwei aufeinanderfolgenden Duellen mit Gastgeber Spanien brachte die 20 Jahre alte Lynn Krings (24.) die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zunächst auf die Siegerstraße. Doch Spaniens Laura Bosch sorgte kurz vor Schluss für den Ausgleich (50.), ehe das Penaltyschießen für die Entscheidung sorgte.

Spanien eiskalt im Shootout – deutsche Revanche schon in Sicht

Sara Strauss und Lena Friedrichs scheiterten im Shootout, während alle vier Spanierinnen verwandelten und sich so mit 4:2 durchsetzten. Am Dienstag haben die Deutschen die Chance auf Revanche (13.30 Uhr). Zuvor geht es am Montag gegen Belgien (13.30 Uhr/beide MagentaSport).