EHL-Bronze-Coup: Mannheimer HC Damen jubeln in Holland

SID 06.04.2026 • 10:59 Uhr Im niederländischen 's-Hertogenbosch wird der Bundesliga-Spitzenreiter aus Mannheim Dritter. Ein großer Erfolg in der Euro Hockey League.

Die Hockeyspielerinnen des Mannheimer HC haben beim Finalturnier der Euro Hockey League (EHL) im niederländischen ’s-Hertogenbosch die Bronzemedaille gewonnen. Der Bundesliga-Spitzenreiter bezwang den madrilenischen Club de Campo am Montagvormittag im kleinen Finale mit 3:2 (2:1).

Nationalspielerinnen Julia Hemmerle (24.) und Charlotte Gerstenhöfer (26.) drehten zunächst einen frühen 0:1-Rückstand durch Blanca Perez (4.). Im zweiten Durchgang egalisierte Sara Barrios (46.) Mannheims Führung, ehe Stine Kurz (56.) für den Endstand sorgte.

MHC wirft Meister Harvestehude raus

Der MHC hatte auf dem Weg zur Bronzemedaille den deutschen Meister Harvestehuder THC im Viertelfinale ausgeschaltet (3:0). Ihr bis dato bestes Abschneiden in der EHL erreichten die Mannheimerinnen 2024, als sie erst im Finale scheiterten.