0:3-Pleite! Mannheimer HC verpasst EHL-Finale – nur Bronze?

Die Hockeyspielerinnen des Mannheimer HC haben beim Finalturnier der Euro Hockey League im niederländischen ’s-Hertogenbosch das Endspiel verpasst. Der Bundesliga-Spitzenreiter verlor im Halbfinale mit 0:3 (0:3) gegen den Stichtse Cricket en Hockey Club aus den Niederlanden und kämpft am Montag (9.15 Uhr) im kleinen Finale gegen Club de Campo (Spanien) nun noch um Platz drei.
Euro Hockey League: Mannheimerinnen verpassen Finale
Im niederländischen 's-Hertogenbosch verliert der Bundesliga-Spitzenreiter sein Halbfinale deutlich.
Mannheims Julia Hemmerle
© picture-alliance/foto2press/SID/Oliver Zimmermann
Niederländisches Finale: SCHC vs. Den Bosch
Im Finale kommt es anschließend zum niederländischen Duell zwischen dem SCHC und Titelverteidiger Den Bosch, der sich im zweiten Halbfinale mit 5:1 (1:0) gegen Club de Campo durchsetzte. Die Mannheimerinnen waren 2024 bei ihrem besten Abschneiden erst im Finale gescheitert, im Viertelfinale hatten sie am Freitag den deutschen Meister Harvestehuder THC ausgeschaltet (3:0).