0:3-Pleite! Mannheimer HC verpasst EHL-Finale – nur Bronze?

SID 04.04.2026 • 19:43 Uhr Im niederländischen 's-Hertogenbosch verliert der Bundesliga-Spitzenreiter sein Halbfinale deutlich.

Die Hockeyspielerinnen des Mannheimer HC haben beim Finalturnier der Euro Hockey League im niederländischen ’s-Hertogenbosch das Endspiel verpasst. Der Bundesliga-Spitzenreiter verlor im Halbfinale mit 0:3 (0:3) gegen den Stichtse Cricket en Hockey Club aus den Niederlanden und kämpft am Montag (9.15 Uhr) im kleinen Finale gegen Club de Campo (Spanien) nun noch um Platz drei.

Niederländisches Finale: SCHC vs. Den Bosch