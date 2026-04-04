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0:3-Pleite! Mannheimer HC verpasst EHL-Finale – nur Bronze?

Euro Hockey League: Mannheimerinnen verpassen Finale

Im niederländischen 's-Hertogenbosch verliert der Bundesliga-Spitzenreiter sein Halbfinale deutlich.
Mannheims Julia Hemmerle
Mannheims Julia Hemmerle
© picture-alliance/foto2press/SID/Oliver Zimmermann
SID
Im niederländischen 's-Hertogenbosch verliert der Bundesliga-Spitzenreiter sein Halbfinale deutlich.

Die Hockeyspielerinnen des Mannheimer HC haben beim Finalturnier der Euro Hockey League im niederländischen ’s-Hertogenbosch das Endspiel verpasst. Der Bundesliga-Spitzenreiter verlor im Halbfinale mit 0:3 (0:3) gegen den Stichtse Cricket en Hockey Club aus den Niederlanden und kämpft am Montag (9.15 Uhr) im kleinen Finale gegen Club de Campo (Spanien) nun noch um Platz drei.

Niederländisches Finale: SCHC vs. Den Bosch

Im Finale kommt es anschließend zum niederländischen Duell zwischen dem SCHC und Titelverteidiger Den Bosch, der sich im zweiten Halbfinale mit 5:1 (1:0) gegen Club de Campo durchsetzte. Die Mannheimerinnen waren 2024 bei ihrem besten Abschneiden erst im Finale gescheitert, im Viertelfinale hatten sie am Freitag den deutschen Meister Harvestehuder THC ausgeschaltet (3:0).

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