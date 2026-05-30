Hockey-Sensation: Mülheim schmeißt Köln raus – Jagd nach 19. Titel

Rekordmeister Uhlenhorst Mülheim ist im Duell der erfolgreichsten deutschen Männer-Hockeyklubs ins Meisterschaftsfinale eingezogen. In Bonn besiegte Mülheim den elfmaligen Titelträger Rot-Weiss Köln beim Final Four mit 4:1 (1:1) und spielt am Sonntag (14.30 Uhr/Dyn) um seinen 19. Titel, den ersten seit 2019. Im anderen Semifinale setzte sich der Hamburger Polo Club unerwartet deutlich mit 5:1 (2:0) gegen den Lokalrivalen Harvestehuder THC durch.
Rekordmeister greift nach 19. Titel
Mülheim jubelt – Finale Mannheim gegen Düsseldorf
Weltmeister Mats Grambusch hatte Köln in Führung gebracht (22.), zwei Minuten später gelang Willam Sanda der Ausgleich. Das späte Führungstor für Mülheim erzielte Lukas Windfeder (57.), der mit Grambusch vor drei Jahren in Indien WM-Gold feierte. Malte Hellwig und erneut Sanda machten in der Schlussminute für Uhlenhorst dann alles klar.
Bei den Frauen stehen sich der Mannheimer HC und der Düsseldorfer HC im Endspiel am Sonntag (11.30 Uhr/Dyn) gegenüber. Mannheim entthronte Vorjahresmeister Harvestehuder THC mit 2:1 (0:1). Die Rheinländerinnen besiegten den Großflottbeker THGC mit demselben Ergebnis und stehen im dritten Jahr in Folge im Finale. Düsseldorf winkt der vierte Titel seit 2021, die Mannheimerinnen gewannen 2023 ihre bislang einzige deutsche Meisterschaft auf dem Feld.