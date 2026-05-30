Hockey-Sensation: Mülheim schmeißt Köln raus – Jagd nach 19. Titel

SID 30.05.2026 • 20:26 Uhr Der Rekordchampion wartet seit sieben Jahren auf die Meisterschaft.

Rekordmeister Uhlenhorst Mülheim ist im Duell der erfolgreichsten deutschen Männer-Hockeyklubs ins Meisterschaftsfinale eingezogen. In Bonn besiegte Mülheim den elfmaligen Titelträger Rot-Weiss Köln beim Final Four mit 4:1 (1:1) und spielt am Sonntag (14.30 Uhr/Dyn) um seinen 19. Titel, den ersten seit 2019. Im anderen Semifinale setzte sich der Hamburger Polo Club unerwartet deutlich mit 5:1 (2:0) gegen den Lokalrivalen Harvestehuder THC durch.

Mülheim jubelt – Finale Mannheim gegen Düsseldorf

Weltmeister Mats Grambusch hatte Köln in Führung gebracht (22.), zwei Minuten später gelang Willam Sanda der Ausgleich. Das späte Führungstor für Mülheim erzielte Lukas Windfeder (57.), der mit Grambusch vor drei Jahren in Indien WM-Gold feierte. Malte Hellwig und erneut Sanda machten in der Schlussminute für Uhlenhorst dann alles klar.