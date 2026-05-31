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Penalty-Shootout bringt Düsseldorf den Titel

Penalty-Shootout beschert DHC Titel

Große Freude in Düsseldorf: Die Frauen des DHC gewinnen zum vierten Mal den nationalen Titel.
Die Spielerinnen vom Düsseldorfer HC hatten Grund zur Freude
Die Spielerinnen vom Düsseldorfer HC hatten Grund zur Freude
© IMAGO/foto2press
SID
Große Freude in Düsseldorf: Die Frauen des DHC gewinnen zum vierten Mal den nationalen Titel.

Vierter Titel in sechs Jahren: Die Seriensiegerinnen vom Düsseldorfer HC haben abermals zugeschlagen und sich beim Final Four in Bonn den Deutschen Meistertitel im Hockey gesichert.

Die Rheinländerinnen um Ex-Nationalspielerin und Kapitänin Selin Oruz schlugen den Mannheimer HC in einem spannenden Finale mit 3:2 im Penalty-Shootout. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

Jovy sichert Düsseldorfs vierten Titel

Sara Strauss (4.) brachte Düsseldorf früh in Führung, Nadine Fieber (51.) schlug im letzten Viertel zurück – im Shootout wurde dann DHC-Torhüterin Femke Jovy im letzten Spiel ihrer Karriere zur Heldin.

Für Düsseldorf war es der insgesamt vierte Meistertitel nach 2021, 2022 und 2024 – im Vorjahr war der Titel nach Hamburg zum Harvestehuder THC gegangen. Die Hauptrundendritten vom DHC hatten sich im Halbfinale mit 2:1 gegen den Großflottbeker THGC durchgesetzt.

Bei den Männern stehen sich in Bonn ab 14.30 Uhr der Hauptrundensieger Hamburger Polo Club und Überraschungsteam Uhlenhorst Mülheim gegenüber.

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