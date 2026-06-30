Hockey-WM: 13 Debütantinnen! Schopman überrascht beim DHB-Kader

SID 30.06.2026 • 17:59 Uhr Die EM-Zweiten wollen ihre Entwicklung in Richtung Olympia 2028 in Los Angeles fortsetzen.

13 Debütantinnen stehen im Kader von Hockey-Bundestrainerin Janneke Schopman für die WM-Endrunde in Belgien und den Niederlanden (15. bis 30. August). Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) gab am Dienstag das insgesamt 20-köpfige Aufgebot der Olympia-Fünften bekannt. An der Spitze der EM-Zweiten, die in der Vorwoche beim Pro-League-Abschluss in Berlin alle vier Spiele gewonnen hatten, stehen die Kapitäninnen Linnea Weidemann und Lisa Nolte.

Junger WM-Kader voller Energie

„Unser WM-Kader ist jung und voller Energie, und die jüngsten Erfolge in der Pro League bestärken uns in der Überzeugung, dass wir es mit jedem Gegner weltweit aufnehmen können. Dieses Turnier wird uns in unserer Entwicklung noch einen Schritt weiterbringen“, erläuterte Schopman ihre Nominierung.