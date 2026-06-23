WM-Vorfreude: DHB-Damen schlagen Irland 2:0 bei Pro League

Gut eineinhalb Monate vor der WM in Belgien und den Niederlanden (15. bis 30. August) haben die deutschen Hockeyspielerinnen zum Auftakt ihres Pro-League-Heimspiels in Berlin weiter Selbstvertrauen tanken können. Im ersten Spiel des letzten Saisonblocks besiegte das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman Irland mit 2:0 (0:0).

Wenige Tage nach der Rückkehr aus London von der vorletzten Pro-League-Station mit den ersten drei Saisonerfolgen aus insgesamt vier Spielen trafen Lynn Krings (51.) und Sara Strauss (58.) für die Gastgeberinnen. Im weiteren Verlauf des Berliner Blocks trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Donnerstag (17.30 Uhr) auf China, 24 Stunden später (20.30) erneut auf Irland und zum Abschluss am Sonntag (15.30 Uhr/alle MagentaTV) nochmals auf die Chinesinnen.