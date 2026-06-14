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Pro League: Deutschlands Hockey-Damen fertigen England 3:0 ab

Hockey: Deutsche Frauen mit Doppelsieg gegen England

Nach schwachem Saisonstart gelingen dem DHB-Team die ersten beiden Erfolge.
Friederike Heusgen traf für Deutschland
Friederike Heusgen traf für Deutschland
© picture-alliance/foto2press/SID/Oliver Zimmermann
SID
Nach schwachem Saisonstart gelingen dem DHB-Team die ersten beiden Erfolge.

Die Hockeyspielerinnen haben in der Pro League ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman setzte sich am Sonntag in London gegen Gastgeber England 3:0 durch, 24 Stunden zuvor hatte die DHB-Auswahl beim 2:1 gegen den gleichen Gegner im neunten Saisonspiel den ersten Sieg eingefahren.

Deutschland überholt England im Hockey

Im Lee Valley Hockey and Tennis Centre waren Felicia Wiedermann, Friederike Heusgen und Johanna Hachenberg für Deutschland erfolgreich, das in der Tabelle an England vorbei auf Platz sechs unter neun Teams kletterte.

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