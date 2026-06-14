Pro League: Deutschlands Hockey-Damen fertigen England 3:0 ab

Die Hockeyspielerinnen haben in der Pro League ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman setzte sich am Sonntag in London gegen Gastgeber England 3:0 durch, 24 Stunden zuvor hatte die DHB-Auswahl beim 2:1 gegen den gleichen Gegner im neunten Saisonspiel den ersten Sieg eingefahren.