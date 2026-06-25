Pro League: Hockeyfrauen schlagen China 2:1 – WM-Boost

SID 25.06.2026 • 19:35 Uhr Für die Hockey-Frauen ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel in Berlin.

Deutschlands Hockeyfrauen haben auch das zweite Spiel ihrer Heimstation in der Pro League gewonnen. In Berlin sicherte sich das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman einen knappen 2:1 (2:0)-Sieg gegen China und sammelt damit rund anderthalb Monate vor der WM in Belgien und den Niederlanden (15. bis 30. August) weiter Selbstvertrauen. Bereits den Auftakt am Vortag gegen Irland (2:0) gewann die Mannschaft.

DHB-Team feiert fünften Erfolg

Auf dem Ernst Reuter Sportfeld in der Hauptstadt brachten Sophia Schwabe (12.) und Felicia Wiedermann (44.) die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Führung, gegen Ende machten es die Chinesinnen nach dem Anschlusstreffer durch Yu Anhui (50.) noch einmal spannend. In der diesjährigen Spielzeit ist es erst der fünfte Erfolg aus 14 Spielen für das Schopman-Team, das damit in der Weltliga auf Rang sechs liegt.