Pro League: Hockeyfrauen schlagen China 2:1 – WM-Boost

Deutschlands Hockeyfrauen haben auch das zweite Spiel ihrer Heimstation in der Pro League gewonnen. In Berlin sicherte sich das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman einen knappen 2:1 (2:0)-Sieg gegen China und sammelt damit rund anderthalb Monate vor der WM in Belgien und den Niederlanden (15. bis 30. August) weiter Selbstvertrauen. Bereits den Auftakt am Vortag gegen Irland (2:0) gewann die Mannschaft.
Hockey: DHB-Frauen mit zweitem Sieg
Für die Hockey-Frauen ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel in Berlin.
Schwabe besorgte die Führung
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DHB-Team feiert fünften Erfolg
Auf dem Ernst Reuter Sportfeld in der Hauptstadt brachten Sophia Schwabe (12.) und Felicia Wiedermann (44.) die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Führung, gegen Ende machten es die Chinesinnen nach dem Anschlusstreffer durch Yu Anhui (50.) noch einmal spannend. In der diesjährigen Spielzeit ist es erst der fünfte Erfolg aus 14 Spielen für das Schopman-Team, das damit in der Weltliga auf Rang sechs liegt.
Am Freitag (20.30 Uhr) und im letzten Saisonspiel am Sonntag (15.30 Uhr/beide MagentaTV) kann die deutsche Mannschaft ihre Erfolge zunächst gegen Irland und dann gegen China noch einmal wiederholen.