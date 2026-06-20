Hockey-Herren kassieren 3:5-Klatsche in Rotterdam

SID 20.06.2026 • 17:18 Uhr Ein schneller 0:3-Rückstand ist gegen den Olympiasieger zu viel. Weiter geht es am Mittwoch in Berlin.

Die deutschen Hockey-Herren haben in der Pro League eine deutliche Niederlage gegen Olympiasieger Niederlande kassiert. Der Welt- und Europameister unterlag dem Gastgeber in Rotterdam nach einem verschlafenen Start mit 3:5 (1:3). Eine Woche zuvor hatte das junge Team von Bundestrainer André Henning an gleicher Stelle das Duell mit Oranje noch im Shootout gewonnen.

Hockey-Team enttäuscht international weiter

Diesmal gab es auf dem Weg zur anstehenden WM allerdings kein weiteres Selbstvertrauen, schon nach 14 Minuten stand es 0:3. Justus Warweg (24.), Malte Hellwig (35.) und Teo Hinrichs (59.) verhinderten mit ihren Treffern zumindest eine noch höhere Niederlage.

Mit nur vier Siegen aus zwölf Spielen läuft die internationale Saison weiter enttäuschend, die noch junge Mannschaft befindet sich allerdings mitten im Umbruch. Zuvor hatte es in Rotterdam nach dem Erfolg gegen die Niederlande jeweils einen Sieg (2:1) und eine Niederlage (1:3) gegen Indien gegeben.