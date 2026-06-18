Last-Minute-Revanche: Hockey-Helden schlagen Indien 2:1

SID 18.06.2026 • 21:28 Uhr Das zweite Spiel gegen Indien verläuft lange enttäuschend, kurz vor Schluss dreht das DHB-Team aber auf.

Die deutschen Welt- und Europameister im Hockey haben erneut ihre Comeback-Qualitäten bewiesen und sich in der Pro League gegen Indien revanchiert. Das junge Team von Bundestrainer André Henning siegte am Donnerstagabend in Rotterdam dank eines späten Doppelschlags mit 2:1 (0:0) gegen den Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024, am Vortrag hatte die Mannschaft noch eine 1:3-Niederlage kassiert.

Hockey: DHB-Team dreht Partie

Jugraj Singh hatte Indien zunächst in Führung gebracht (38.), Justus Weigand (56.) und Jakob Brilla (60.) drehten die Partie jedoch nach Strafecken kurz vor Ende noch zu Gunsten der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Mit nun vier Siegen aus elf Spielen läuft die internationale Saison trotzdem ergebnistechnisch weitestgehend enttäuschend, die noch junge Mannschaft befindet sich allerdings mitten im Umbruch.