Hockey: Deutschland jagt Pro-League-Doppelsieg in Berlin

SID 26.06.2026 • 16:44 Uhr Gut eineinhalb Monate vor Beginn ihrer Titelverteidiger-Mission warten zwei weitere wichtige Spiele auf den Weltmeister. Auch die Frauen müssen ran.

Zwei Siege sind eingefahren, zwei weitere sollen folgen: Die deutschen Hockey-Weltmeister wollen bei der Pro League in Berlin weiter an ihrer Topform für die Mission Titelverteidigung bei der WM im August feilen. „Wir sind hier voll auf Modus WM-Vorbereitung“, sagte Johannes Große vor den Duellen mit Argentinien am Samstag (13.30 Uhr) und Spanien am Sonntag (12.30 Uhr/jeweils MagentaSport) dem RBB.

Pro League als WM-Härtetest

„Wir müssen die Zeit nutzen, die wir zusammen verbringen. Wir brauchen Spiele auf Top-Niveau und dafür sind gerade die Spiele in der Pro League extrem wichtig, um uns unter Voll-Feuer zu bringen“, ergänzte Große. Die Welt-Titelkämpfe, bei denen der Olympia-Silbermedaillengewinner seinen Überraschungscoup aus dem Jahr 2023 wiederholen will, werden ab 15. August in den Niederlanden und Belgien ausgetragen.

Deutschland wird nach den abschließenden beiden Spielen nach dann 16 gespielten Partien voraussichtlich im Mittelfeld der Tabelle der Nationenliga landen. Mit dem Abstieg hat das Team ebenso wenig zu tun, wie mit dem Kampf um Platz eins, der ein direktes Ticket für Olympia 2028 bedeutet hätte. In den ersten beiden Spielen in Berlin schlug die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) Argentinien mit 2:1 und Spanien mit 3:1 im Shootout, nachdem es nach regulärer Spielzeit 3:3 gestanden hatte.

Doppel-Siege beflügeln DHB-Teams

„Das war über weite Strecken eine ganz starke Leistung. Vor allem in der Offensive haben wir sehr viele gute Lösungen gefunden. Taktisch macht die Mannschaft hier einen riesengroßen Schritt“, freute sich Bundestrainer André Henning nach dem Spanien-Spiel: Der zweite Sieg in Folge werde dem Team, das nach Olympia 2024 einen Umbruch eingeleitet hat, „in unserem Prozess guttun.“