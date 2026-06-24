Hockey: Deutschland bezwingt Argentinien

SID 24.06.2026 • 22:14 Uhr Justus Weigand vom deutschen Meister Hamburger Polo-Club erzielte beide Treffer für die DHB-Auswahl.

Die deutschen Hockey-Männer haben in der Pro League einen Heimsieg eingefahren.

Der amtierende Welt- und Europameister gewann am Mittwoch auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld in Berlin gegen Argentinien 2:1 (1:0) und tankte damit in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden (15. bis 30. August) ordentlich Selbstvertrauen.

Deutschland weiterhin mit enttäuschender Bilanz

Justus Weigand (26., 59.) vom deutschen Meister Hamburger Polo-Club erzielte beide Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Martin Ferreiro (45.) traf für Argentinien zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Mit nun fünf Siegen aus 13 Spielen verläuft die internationale Saison weiterhin enttäuschend. Die noch junge Mannschaft von Bundestrainer André Henning befindet sich allerdings mitten im Umbruch.

In der vergangenen Woche hatte es in Rotterdam in zwei Spielen gegen Indien und zwei Spielen gegen den Olympiasieger Niederlande jeweils einen Sieg und eine Niederlage gegeben.