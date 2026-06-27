Pro-League-Krimi: Deutschlands Hockey-Männer schlagen Argentinien

SID 27.06.2026 • 15:55 Uhr Die noch junge Mannschaft liegt auf Rang sechs der neun Teams umfassenden Weltliga.

Die deutschen Hockey-Männer haben in der Pro League den dritten Sieg in Serie eingefahren. Trotz eines 2:4-Rückstands im Schlussviertel gewann der amtierende Welt- und Europameister am Samstag auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld in Berlin mit 2:1 im Penalty-Shootout gegen Argentinien – nach der regulären Spielzeit hatte es 4:4 gestanden. Bereits am Mittwochabend hatte das DHB-Team die Südamerikaner an gleicher Stelle mit 2:1 besiegt.

Weigand rettet im Penalty-Shootout

Die Partie begann für die Mannschaft von Bundestrainer André Henning vielversprechend: Benedikt Schwarzhaupt (11.) und Jakob Brilla (13.) sorgten jeweils nach einer Strafecke mit einem Doppelschlag für die frühe Zwei-Tore-Führung. Nicolas della Torre (15.), Tomas Domene (28., 34.) und Martin Ferreiro (41.) drehten das Spiel jedoch für Argentinien.

Mit einem späten Doppelpack (55., 60.) brachte Justus Weigand das DHB-Team zunächst ins Penalty-Shootout. Dort traf der 26-Jährige vom deutschen Meister Hamburger Polo-Club seinen Penalty und avancierte zum Matchwinner. Auch Julius Hayner war mit seinem Penalty erfolgreich.

Weltliga-Platz sechs enttäuscht

Mit nun acht Siegen aus 15 Spielen verläuft die internationale Saison insgesamt aber nicht nach Wunsch. Die noch junge Mannschaft liegt auf Rang sechs der neun Teams umfassenden Weltliga, befindet sich allerdings mitten im Umbruch.

Schon am Sonntag steht gegen Spanien (12.30 Uhr) der letzte Spieltag der Pro League an. Noch am Donnerstag hatte das DHB-Team im Penalty-Shootout gegen die Spanier gewonnen.