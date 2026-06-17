Hockey-Schock: Deutsches Team kassiert 1:3-Pleite gegen Indien

Die deutschen Welt- und Europameister im Hockey haben in der Pro League eine weitere Niederlage kassiert. Das junge Team von Bundestrainer André Henning unterlag am Mittwoch Indien, Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024, mit 1:3 (0:2).
Pro League: DHB-Männer unterliegen Indien
DHB-Team nach Umbruch in Krise
Mandeep Singh (7.), Shilanand Lakra (13.) und Nilakanta Sharma (35.) trafen in Rotterdam für den aktuellen Asienmeister, der Treffer von Rot-Weiss Kölns Raphael Hartkopf (45.) reichte nur zum Anschluss. Nach sechs Niederlagen aus zehn Spielen belegt die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in der Tabelle Platz sechs. Indien feierte erst den zweiten Sieg in der Saison und liegt auf Rang acht, nur einen Platz vor dem Abstiegsrang.
Das DHB-Team steckt in einem Umbruch. Nach dem EM-Titelgewinn in Mönchengladbach 2025 hatten der langjährige Kapitän Mats Grambusch und Abwehrchef Lukas Windfeder ihre internationalen Karrieren beendet. Strafecken-Experte Gonzalo Peillat wird nach einem Kreuzbandriss Ende des vergangenen Jahres auch die WM verpassen.
Schon am Donnerstag (19.30 Uhr) trifft die DHB-Auswahl erneut auf Indien, bevor am Samstag (15.30 Uhr) das Spiel gegen die Niederlande ansteht. Noch am vergangenen Samstag besiegte die deutsche Mannschaft den Olympiasieger mit 1:0 (2:2) im Shootout.