Hockey-Schock: Deutsches Team kassiert 1:3-Pleite gegen Indien

SID 17.06.2026 • 21:32 Uhr Nach zehn Spielen belegt die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes in der Tabelle Platz sechs.

Die deutschen Welt- und Europameister im Hockey haben in der Pro League eine weitere Niederlage kassiert. Das junge Team von Bundestrainer André Henning unterlag am Mittwoch Indien, Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024, mit 1:3 (0:2).

DHB-Team nach Umbruch in Krise

Mandeep Singh (7.), Shilanand Lakra (13.) und Nilakanta Sharma (35.) trafen in Rotterdam für den aktuellen Asienmeister, der Treffer von Rot-Weiss Kölns Raphael Hartkopf (45.) reichte nur zum Anschluss. Nach sechs Niederlagen aus zehn Spielen belegt die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in der Tabelle Platz sechs. Indien feierte erst den zweiten Sieg in der Saison und liegt auf Rang acht, nur einen Platz vor dem Abstiegsrang.

Das DHB-Team steckt in einem Umbruch. Nach dem EM-Titelgewinn in Mönchengladbach 2025 hatten der langjährige Kapitän Mats Grambusch und Abwehrchef Lukas Windfeder ihre internationalen Karrieren beendet. Strafecken-Experte Gonzalo Peillat wird nach einem Kreuzbandriss Ende des vergangenen Jahres auch die WM verpassen.