Nach 20-Sekunden-Schock: DHB-Team siegt im Shootout

Die deutschen Welt- und Europameister im Hockey sind erfolgreich in die entscheidende Phase der WM-Vorbereitung gestartet. Das junge Team von Bundestrainer André Henning gab am Samstag in der Pro League beim Olympiasieger Niederlande zwar einen 2:0-Vorsprung aus der Hand, setzte sich nach dem 2:2 (1:0) aber im Shootout mit 1:0 durch.
WM-Vorbereitung: Siege für beide Teams
DHB verspielt Vorsprung gegen Oranje
Malte Hellwig (25.) und Benedikt Schwarzhaupt (48.) schossen in Rotterdam die Führung heraus, doch Jip Janssen und Duco Telgenkamp (54.) glichen mit einem Doppelschlag innerhalb von 20 Sekunden in Unterzahl aus. Nur Christopher Rühr traf im Shootout.
Am nächsten Samstag (15.30 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) im Nationenwettbewerb in Berlin erneut auf Oranje. Zuvor kommt es am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 19.30 Uhr/alle MagentaTV) zu zwei Duellen in Rotterdam mit Indien. Die WM in den Niederlanden und Belgien beginnt am 15. August.
DHB-Team im Umbruch – Frauen siegen
Das DHB-Team steckt in einem Umbruch. Nach dem EM-Titelgewinn in Mönchengladbach 2025 hatten der langjährige Kapitän Mats Grambusch und Abwehrchef Lukas Windfeder ihre internationalen Karrieren beendet. Strafecken-Experte Gonzalo Peillat wird nach einem Kreuzbandriss Ende des vergangenen Jahres auch die WM verpassen.
Die deutschen Frauen, die ihr Team ebenfalls nach Olympia 2024 verjüngt haben, siegten am Samstag in London gegen England 2:1 (1:0). Jette Fleschütz (26.) und Johanna Hachenberg (34.) trafen, Tessa Howard (59.) verkürzte. Am Sonntag (16.00 Uhr) kommt es zur Revanche, am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 20.30 Uhr/alle MagentaTV) ist Australien ebenfalls in London der Gegner. Bei der WM spielen Männer und Frauen parallel ihre Weltmeister aus.