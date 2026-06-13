Nach 20-Sekunden-Schock: DHB-Team siegt im Shootout

SID 13.06.2026 • 18:06 Uhr Die Männer gewinnen in der Pro League beim Olympiasieger Niederlande. Die Frauen schlagen in London England.

Die deutschen Welt- und Europameister im Hockey sind erfolgreich in die entscheidende Phase der WM-Vorbereitung gestartet. Das junge Team von Bundestrainer André Henning gab am Samstag in der Pro League beim Olympiasieger Niederlande zwar einen 2:0-Vorsprung aus der Hand, setzte sich nach dem 2:2 (1:0) aber im Shootout mit 1:0 durch.

DHB verspielt Vorsprung gegen Oranje

Malte Hellwig (25.) und Benedikt Schwarzhaupt (48.) schossen in Rotterdam die Führung heraus, doch Jip Janssen und Duco Telgenkamp (54.) glichen mit einem Doppelschlag innerhalb von 20 Sekunden in Unterzahl aus. Nur Christopher Rühr traf im Shootout.

Am nächsten Samstag (15.30 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) im Nationenwettbewerb in Berlin erneut auf Oranje. Zuvor kommt es am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 19.30 Uhr/alle MagentaTV) zu zwei Duellen in Rotterdam mit Indien. Die WM in den Niederlanden und Belgien beginnt am 15. August.

DHB-Team im Umbruch – Frauen siegen

Das DHB-Team steckt in einem Umbruch. Nach dem EM-Titelgewinn in Mönchengladbach 2025 hatten der langjährige Kapitän Mats Grambusch und Abwehrchef Lukas Windfeder ihre internationalen Karrieren beendet. Strafecken-Experte Gonzalo Peillat wird nach einem Kreuzbandriss Ende des vergangenen Jahres auch die WM verpassen.