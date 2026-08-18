Strittige Entscheidungen! Knappe WM-Pleite für DHB-Team

SID 18.08.2026 • 05:29 Uhr Die deutschen Hockey-Damen unterliegen bei der WM gegen Argentinien nur knapp. Mehrere strittige Entscheidungen prägen das Spiel.

Am Ende ihres Spiels gegen die eigene Vergangenheit ärgerte sich Lucina von der Heyde vor allem über das Ergebnis. „Ich wusste, dass ich gegen Argentinien spielen muss, gegen meine ehemaligen Teamkolleginnen“, sagte die deutsche Hockey-Nationalspielerin mit argentinischen Wurzeln: „Aber jetzt spiele ich für Deutschland und bin sehr glücklich hier – und traurig wegen des Spiels.“

Ihre Emotionen habe sie während des 2:3 (0:1) im zweiten WM-Spiel gegen ihr Heimatland ausblenden können. „Das Gefühl war vor dem Spiel. Als wir angefangen haben zu spielen, habe ich alles vergessen“, sagte die 29-Jährige. Sie wollte „einfach das Spiel gewinnen. Wir haben einen guten Job gemacht.“

Deutschland unterliegt nur knapp

Zwar kämpften sich von der Heyde und ihr Team gegen den Favoriten nach 0:2-Rückstand nochmal zurück, durch mehrere strittige Entscheidungen ging die Partie aber verloren und die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) steht vor dem letzten Gruppenspiel unter Druck. Gegen Tabellenführer USA muss am Mittwoch (14.00 Uhr) ein Sieg her, um die Zwischenrunde aus eigener Kraft zu erreichen.