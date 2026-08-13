Hockey-WM: Deutsches Team jagt erste Medaille seit 1998!

SID 13.08.2026 • 13:19 Uhr Die deutschen Hockeyspielerinnen wollen im Bestfall die erste Medaille seit 28 Jahren gewinnen. Zunächst wartet Schottland.

Mit nur wenig Turniererfahrung, aber hochmotiviert starten die deutschen Hockey-Frauen in die Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden. „Wir freuen uns, dass das Turnier endlich anfängt. Wir fühlen uns bereit, deswegen ist die Vorfreude groß“, sagte Bundestrainerin Janneke Schopman vor dem Auftaktmatch gegen Schottland am Samstag (11.30 Uhr/alle Spiele kostenlos bei MagentaTV). Das große Ziel für die junge Mannschaft des Deutschen Hockey-Bundes (DHB): die erste WM-Medaille seit 1998.

Hockey-Umbruch vor harter Gruppenphase

Seit den Olympischen Spielen 2024 hat sich das Team stark verändert. Geht es nach Co-Kapitänin Lisa Nolte kann der radikale Umbruch aber auch zum Vorteil werden. „Andere Mannschaften haben sehr viel mehr Erfahrung dabei. Aber das kann für uns ein gewinnbringender Punkt sein, weil wir mit frischem Wind in der Mannschaft aufspielen können“, sagte die Spielerin vom deutschen Meister Düsseldorfer HC.

Schon die Gruppenphase hat es in sich. Am Montag geht es gegen die Weltranglistenzweiten aus Argentinien, zum Abschluss warten die nicht zu unterschätzenden US-Amerikanerinnen. Eine Niederlage gegen Argentinien könnte die Aufgabe in der neu geschaffenen Zwischenrunde auf dem Weg in ein mögliches Halbfinale erheblich erschweren, da die Punkte teilweise mitgenommen werden. „Wir können natürlich viel rechnen, aber am Ende gucken wir nur auf uns“, sagte Schopman.

DHB-Teams mit Pro-League-Schwung

Zuletzt lief es nach schwierigen Monaten besser für das DHB-Team. In der Pro League gelangen gegen Irland und China jeweils zwei Siege in Folge. „Wir fühlen uns top vorbereitet. Wir sind ein Team, das gut zusammenhält und auch auf internationaler Bühne konkurrenzfähig ist“, sagte Noltes Co-Kapitänin Linnea Weidemann: „Wir wollen an die guten Leistungen in der Pro League anschließen.“