Hockey-WM: Deutsche Herren nach 2:1 im Finale – Titeltraum lebt

SID 28.08.2026 • 22:13 Uhr Das DHB-Team will den Triumph von 2023 wiederholen. Gegner am Sonntag ist Spanien.

Die deutschen Hockey-Männer können bei der WM weiter von einer erfolgreichen Titelverteidigung träumen. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning zog mit einem 2:1 (0:0) gegen Argentinien am Freitagabend im belgischen Wavre in das Finale ein – und greift damit etwas mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Coup von 2023 erneut nach Gold.

Hockey-Finale: Deutschland gegen Spanien

Justus Weigand (33.) und Paul-Philipp Kaufmann (54.) trafen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in der Neuauflage des olympischen Viertelfinales von Paris, welches das Team von Henning 2024 mit 3:2 ebenfalls für sich entschieden hatte. Tomas Domene (46.) erzielte nach einer Strafecke den zwischenzeitlichen Ausgleich für Argentinien. Am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaTV) kommt es im Kampf um den Titel für Deutschland nun zum schnellen Wiedersehen mit den Spaniern, die zuvor überraschend Co-Gastgeber und Olympiasieger Niederlande (4:3) geschlagen hatten.

Das Team von Trainer Max Caldas hatte dem DHB-Team (1:2) in der Zwischenrunde die bislang einzige Niederlage im Turnier zugefügt. Doch Deutschland will den Triumph von 2023 wiederholen. „Wir haben auf jeden Fall eine realistische Chance, das Ding hier zu gewinnen“, hatte Kapitän Tom Grambusch im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) betont.

Defensive bremst Argentinien zunächst

Mit fast zwanzig Minuten Verzögerung aufgrund des vorherigen Platzierungsspiels von Co-Gastgeber Belgien gegen Indien startete das DHB-Team in das Duell mit Argentinien. Trotz der beiden jüngsten Erfolge gegen die Südamerikaner in der Pro League hatte Henning vor dem Gegner, der „durchaus offensiv und aggressiv nach vorne spielen“ könne, gewarnt: „Wir müssen bei unseren Stärken bleiben, vor allem bei unserer Defensive.“

Die Abwehr um den starken Grambusch hatte die argentinischen Offensivbemühungen zu Beginn im Griff. Zu Großchancen kam es auf beiden Seiten aber kaum, da auch Argentinien kompakt verteidigte. Das Team von Henning war um Lösungen bemüht und kam deutlich schwungvoller aus der Halbzeitpause.

Deutschland drückt, Argentinien kontert