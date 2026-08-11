Hockey-WM: Deutschland will trotz Brechergruppe ins Halbfinale

SID 11.08.2026 • 15:30 Uhr Der Hockey-Bundetrainer geht trotz einer "Brechergruppe" und einer neu zusammengewürfelten Mannschaft optimistisch in das Turnier.

André Henning beschrieb es als „absolute Brechergruppe“, Tom Grambusch erwartet „drei Kracher mit unterschiedlichen Anforderungen“ – trotzdem gehen der Hockey-Bundestrainer und sein Mannschaftskapitän optimistisch in die WM (15. bis 30. August) in Belgien und den Niederlanden.

„An einem guten Tag können wir alle schlagen“, sagte Henning in einer Medienrunde am Dienstag: „Wir wollen um den Titel mitspielen, Ziel ist das Halbfinale.“

Honamas peilen Zwischenrunde an

In der Vorrunde trifft Deutschland auf den vermeintlichen Underdog Malaysia, aber auch auf Gastgeber und Mitfavorit Belgien sowie den Olympia-Vierten aus Frankreich. „Als deutsches Team mit der Geschichte ist es natürlich vermeintlich eine Selbstverständlichkeit, in die Zwischenrunde zu kommen“, sagte der Bundestrainer, fügte angesichts der neu formierten Mannschaft aber hinzu: „Wir werden Spiel für Spiel gucken.“ Das Motto für sein Team, das angesichts seiner Erfolge in wichtigen Wettbewerben – WM-Gold 2023, Olympiasilber 2024 und EM-Gold 2025 – als Turniermannschaft gilt, laute: „Neues Turnier, neuer Angriff.“

Die „Honamas“ werden jedoch „keine Mission Titelverteidigung“ anstreben, so Grambusch. Das Team habe seit der Heim-EM im vergangenen Jahr durch einige Rücktritte „eine Menge an Qualität und Erfahrung verloren, aber gleichzeitig Potenzial gewonnen. Die Frage ist, wie schnell kriegen wir dieses Potenzial in Qualität und Performance umgemünzt?“, sagte der 31-Jährige, der das Kapitänsamt 2025 von seinem älteren Bruder Mats übernommen hat.