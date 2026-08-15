Hockey-Frauen starten mit Sieg in die WM

SID 15.08.2026 • 13:08 Uhr Deutschland setzt sich zum Auftakt der Hockey-WM souverän gegen Außenseiter Schottland durch. In der Gruppe warten als nächstes Argentinien und die USA.

Die deutschen Hockey-Frauen sind mit einem Sieg in die WM in Belgien und den Niederlanden gestartet. Gegen Außenseiter Schottland gewann der Vize-Europameister von Bundestrainerin Janneke Schopman im belgischen Wavre hochverdient mit 3:0 und hat die Zwischenrunde damit fest im Visier.

Yani Zhong (20.), Johanna Hachenberg (25.) und Lynn Krings nach einer Strafecke (60.) erzielten im Stade Justin Peeters die Treffer für die Danas, die ihre erste WM-Medaille seit 1998 anpeilen. Am Montag geht es in der Gruppe B gegen die Weltranglistenzweiten aus Argentinien, zum Abschluss warten am Mittwoch die nicht zu unterschätzenden US-Amerikanerinnen.

Danas mit 13 WM-Debütantinnen

Nach dem radikalen Umbruch nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris lief es nach schwierigen Monaten zuletzt besser für das junge Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). In der Pro League gelangen gegen Irland und China jeweils zwei Siege in Folge.

Im 20-köpfigen Kader stehen 13 WM-Debütantinnen – darunter auch Zhong, die mit ihrem abgefälschten Abschluss die Führung brachte. Hachenberg legte nach, in der Folge verwaltete das DHB-Team den Vorsprung. Die Schottinnen, die sich erstmals seit 24 Jahren wieder für eine WM qualifiziert hatten, kamen nur ganz vereinzelt mal gefährlich vor das deutsche Tor. Krings setzte den Schlusspunkt.