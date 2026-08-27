Hockey-WM: DHB-Frauen patzen gegen Indien – nur Platz 6

SID 27.08.2026 • 16:42 Uhr Das DHB-Team muss sich zum Abschluss Indien geschlagen geben.

Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der WM einen versöhnlichen Abschluss verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag fünf Tage nach dem bitteren Verpassen des Halbfinals im Platzierungsspiel Indien mit 1:3 (0:0) und muss sich bei dem Turnier in Belgien und den Niederlanden am Ende mit Platz sechs zufriedengeben.

DHB-Team patzt erneut gegen Indien

Mit dem bitteren 1:3 gegen Co-Gastgeber Belgien hatte das DHB-Team am vergangenen Samstag bereits zum Auftakt der Zwischenrunde die Chance auf eine Halbfinal-Teilnahme vergeben. Zwei Tage später hatte die deutsche Auswahl eine Reaktion gegen Spanien (4:1) gezeigt und sich das Spiel um Platz fünf gesichert.

Doch in Amstelveen tat sich der Weltranglistenfünfte gegen den Neunten des Rankings am Donnerstag schwer, in die Partie zu finden. Ishika Chaudhary (43.) und Navneet Kaur (44./47.) trafen für Indien binnen vier Minuten. Beim DHB-Team lief hingegen wenig zusammen. Lynn Krings (59.) erzielte in der Schlussphase den Ehrentreffer für Deutschland.