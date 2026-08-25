Hockey-WM Halbfinale: Titelverteidiger Deutschland vs Argentinien

Die deutschen Hockey-Männer treffen auf ihrer Mission Titelverteidigung bei der WM im Halbfinale auf Argentinien. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bekommt es am Freitag (20.30 Uhr/MagentaTV) im belgischen Wavre mit den Südamerikanern zu tun. In der Belfius Hockey Arena finden am Sonntag auch die Spiele um Gold (16.30 Uhr) und Bronze (14.00 Uhr) statt.