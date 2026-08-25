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Hockey-WM Halbfinale: Titelverteidiger Deutschland vs Argentinien

Hockey-Männer im Halbfinale gegen Argentinien

Das DHB-Team strebt in Belgien die Titelverteidigung an.
DHB-Kapitän: Tom Grambusch
DHB-Kapitän: Tom Grambusch
© picture alliance/Nordphoto /SID/Memmler
SID
Das DHB-Team strebt in Belgien die Titelverteidigung an.

Die deutschen Hockey-Männer treffen auf ihrer Mission Titelverteidigung bei der WM im Halbfinale auf Argentinien. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bekommt es am Freitag (20.30 Uhr/MagentaTV) im belgischen Wavre mit den Südamerikanern zu tun. In der Belfius Hockey Arena finden am Sonntag auch die Spiele um Gold (16.30 Uhr) und Bronze (14.00 Uhr) statt.

Das DHB-Team um Kapitän Mats Grambusch strebt bei dem Turnier in Belgien und den Niederlanden nach dem Triumph 2023 erneut den Titel an. Die deutschen Frauen hatten das Halbfinale hingegen verpasst und kämpfen am Donnerstag (15.00 Uhr/MagentaTV) gegen Indien um Platz fünf.

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