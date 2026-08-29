Hockey-WM-Penalty-Krimi: Las Leonas stürzen Oranje-Dynastie

SID 29.08.2026 • 18:12 Uhr Die Südamerikanerinnen düpieren den favorisierten Co-Gastgeber und krönen sich zum dritten Mal zum Weltmeister.

Die argentinischen Hockey-Frauen haben sich zu Weltmeisterinnen gekürt und die jahrelange Dominanz der Niederlande beendet. In der Arena von Amstelveen bezwangen „Las Leonas“ den WM-Co-Gastgeber, der bis dato ungeschlagen ins Finale vorgedrungen war, nach Penalty-Shootout 3:1 – nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden. Für den Olympiadritten von Paris ist es das dritte Gold nach 2002 und 2010. Derweil verpasste es Rekordweltmeister Niederlande (neun Titel), den Titel zum dritten Mal in Folge zu verteidigen.

Granatto rettet Argentinien ins Shootout

In der Neuauflage des Endspiels von 2022 brachte die 26 Jahre alte Yibbi Jansen (30.) die Olympiasiegerinnen von 2024 nach einer Strafecke zunächst in Führung. 10.345 größtenteils in Orange gekleidete Zuschauer sahen jedoch, wie „Las Leonas“ den Serienweltmeister im Anschluss tief in die eigene Hälfte drückten. Schließlich erzwang Victoria Granatto (54.) im vierten Viertel mit ihrem Ausgleich das Penalty-Shootout, in dem Argentinien den psychologischen Vorteil auf seiner Seite hatte.

Im Spiel um Platz drei hatte sich Belgien zuvor mit einem 1:0 (1:0) gegen Australien Bronze und damit die erste WM-Medaille seit 1978 gesichert.