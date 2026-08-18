Politiker bei Heim-WM im Zwiespalt: Sein Verlobter spielt für Argentinien

SID 18.08.2026 • 21:42 Uhr In der Brust von Ministerpräsident Rob Jetten schlägt neben dem niederländischen auch ein Herz für eine andere Nation. Es geht um seinen Verlobten.

Zwei Spiele, zwei Siege: Titelfavorit Niederlande ist wie erwartet souverän in die Hockey-WM im eigenen Land gestartet.

Vielleicht auch wegen der prominenten Unterstützung auf der Tribüne durch Ministerpräsident Rob Jetten – doch der feuerte beim 3:1-Sieg am Dienstag in Amstelveen nicht nur Oranje, sondern auch den Gegner aus Argentinien an. Der Grund: Jetten ist seit November 2024 mit dem argentinischen Spieler Nicolás Keenan verlobt.

Hockey-WM: Ministerpräsident feuert beide Nationen an

„Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und bin schnell von Den Haag hierher gekommen“, sagte Jetten dem TV-Sender NOS vor dem Spiel, drückte jedoch auch seiner eigenen Nation die Daumen. „Ich bin hier, um die Niederlande anzufeuern – und ein kleines bisschen für meinen Verlobten. Vielleicht kann er ein Tor für Argentinien machen und die Niederlande den Sieg sicherstellen“, sagte Jetten diplomatisch.

Schon beim ersten Spiel der Argentinier am Sonntag war Jetten vor Ort, gegen Japan (3:0) trug er sogar ein argentinisches Trikot. Beim ersten Spiel der Niederlande gegen Neuseeland (5:1) saß der Ministerpräsident jedoch ordnungsgemäß im Oranje-Trikot auf der Tribüne, am Dienstag trug er Anzug und Oranje-Schal.