Hockey-WM: Spanien schockt Oranje – Finaltraum gegen DHB?

SID 28.08.2026 • 19:44 Uhr Die Iberer bezwangen Deutschland in der Zwischenrunde - im Halbfinale setzen sie sich gegen die Niederlande durch.

Die deutschen Hockey-Männer kennen ihren potenziellen Final-Gegner bei der WM: Spanien schlug im ersten Halbfinale überraschend Co-Gastgeber und Olympiasieger Niederlande vor dessen heimischem Publikum in Amstelveen mit 4:3 (0:1) und zog in das Endspiel am Sonntag (16.30 Uhr) ein. Das DHB-Team trifft als Titelverteidiger am Freitagabend (20.30 Uhr/alle MagentaTV) im belgischen Wavre auf Argentinien.

Spanien stürmt ins WM-Finale

José Basterra (41./50./55., Siebenmeter) mit einem Dreierpack und Pepe Cunill (51.) trafen für das Team von Trainer Max Caldas, das auch Deutschland in der Zwischenrunde bezwungen hatte (2:1). Die Niederlande agierte dabei im letzten Viertel nach einer Gelben Karte für Duco Telgenkamp (49.), der zehn Minuten vom Platz gestellt wurde, größtenteils in Unterzahl. Zuvor hatte Koen Bijen (22.) für die Gastgeber getroffen. In einer hitzigen Schlussphase ließen Jip Janssen (57.) und Joep de Mol (59.) die Niederländer noch einmal hoffen.