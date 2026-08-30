Neuer Weltmeister feiert mit legendärem Thomas-Müller-Spruch!

Lars Hinzberg 30.08.2026 • 19:54 Uhr Die deutschen Hockey-Männer sichern sich in Belgien ihren vierten WM‑Titel. Bei den anschließenden Feierlichkeiten konnte sich der Siegtorschütze eine Hommage an Thomas Müller nicht verkneifen.

Deutschland sichert sich in einem engen Endspiel mit 1:0 den vierten Weltmeistertitel der Verbandsgeschichte. Gemeint sind die deutschen Hockey-Herren, die am Sonntag im belgischen Wavre gegen Spanien den ersehnten Pokal gewinnen konnten. Zumindest ein Teil der Umstände zeigte aber auch Gemeinsamkeiten mit dem deutschen WM-Sieg der Fußballer in Brasilien 2014 auf.

Schon damals ging ein enges Finale mit 1:0 aus und bescherte der deutschen Mannschaft den vierten Stern auf dem Trikot. Auch der Matchwinner vom Sonntag huldigte dieser, womöglich unbewussten, Parallele.

Struthoff erinnert nach WM-Titel an Müller

Sichtlich ausgepumpt stand Siegtorschütze Michel Struthoff Sekunden nach dem Abpfiff MagentaTV noch auf dem Platz Rede und Antwort: „Es ist so sackanstrengend gewesen. Diese ganzen drei Wochen. Es war mental so anstrengend. Wir haben komplett als Team jetzt diese Scheiße hier geholt. Die letzten paar Minuten waren so… Ich kann gar nicht mehr“, bekannte der 23-Jährige fast unisono mit dem Teamkollegen Hugo von Montgelas.

„Eine Sache will ich noch sagen“, unterbrach er Montgelas zum Ende. „Weltmeister samma! Den Pott hamma!“ lachte er beschwingt ins Mikrofon und drehte dann zum Jubeln Richtung Mannschaft ab. Mit genau diesen Worten hatte auch Thomas Müller einer englischsprachigen Journalistin in der Mixed-Zone des Maracanã von Rio de Janeiro geantwortet und anschließend Bastian Schweinsteiger mit der Situation allein gelassen.