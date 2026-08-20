Hockey-WM: Coup für Deutschland möglich?

SID 20.08.2026 • 05:42 Uhr Der verjüngte Titelverteidiger geht bei der Hockey-WM nach einer Gruppenphase ohne Niederlage mit viel Selbstvertrauen in die Zwischenrunde.

Die „Brechergruppe“ überstanden, die nächsten „unglaublichen Bretter“ vor der Brust: Bundestrainer André Henning traut seinen Hockey-Männern bei der WM den ganz großen Coup zu. „Wir nehmen drei Punkte mit in die Zwischenrunde, haben es selbst in der Hand und spielen am Freitag ums Halbfinale. Den Flow halten wir, da freue ich mich tierisch drauf“, sagte der Bundestrainer nach dem 1:1 zum Gruppenabschluss gegen Frankreich.

Und auch wenn gegen die Franzosen am Mittwoch nicht alles rund lief, nahm Henning das Positive mit. „Wir haben hier sehr schwere Bedingungen, es regnet, es ist kalt, du willst eigentlich jetzt schon in die Zwischenrunde, willst dich auch nicht mehr verletzen. Wir gehen als Gruppensieger durch, dann kann ich kleine Problemchen und Fehlerchen am Ende sehr gut auch akzeptieren“, sagte der 42-Jährige bei MagentaTV.

Ab Freitag reicht nun ein Sieg aus den beiden Zwischenrunden-Spielen, um ins Halbfinale einzuziehen. Der dreimalige Weltmeister Australien und Irland oder Spanien, die am Donnerstag noch um das letzte Ticket spielen, seien „jeder für sich eine Challenge, das sind alles Topspiele und unglaubliche Bretter“, sagte Henning.

Hockey-WM: Deutschland ist Titelverteidiger

Justus Weigand hatte die DHB-Auswahl im strömenden Regen in Wavre in Führung gebracht (43.), der Routinier war auch schon beim WM-Titel 2023 dabei.