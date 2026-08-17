WM-Niederlage gegen Argentinien – DHB-Frauen unter Zugzwang

SID 17.08.2026 • 18:56 Uhr Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd werden dem deutschen Team zwei Strafecken und ein fragwürdiger Siebenmeter zum Verhängnis.

Die deutschen Hockey-Frauen stehen bei der Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden nach einer Niederlage im zweiten Spiel unter Druck. Gegen Argentinien, Vizeweltmeisterinnen von 2022, verlor das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman im belgischen Wavre mit 2:3 und bangt damit um eine gute Ausgangsposition in der anschließenden Zwischenrunde.

Danas verlieren nach strittigem Siebenmeter

Durch einen argentinischen Blitzstart gerieten die „Danas“ nach einer Strafecke und den Treffer von Eugenia Trinchinetti (3.) früh in Rückstand. Im Verlauf der Partie kam das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) mit den Co-Kapitäninnen Linnea Weidemann und Lisa Nolte besser ins Spiel, Argentinien legte jedoch durch einen strittigen Siebenmeter von Sofia Toccalino (48.) nach. Die Schiedsrichterin hatte sich zuvor trotz Überprüfung per Videobeweis für ein Foul von Weidemann an Zoe Diaz entschieden, obwohl die argentinische Spielerin eher in die Deutsche hineingelaufen war.

Kurz darauf starteten die „Danas“ eine Aufholjagd. Nolte gelang der Anschlusstreffer (51.), Sonja Zimmermann erzielte den Ausgleich (53.). Augustina Gorzelany traf jedoch nach einer weiteren Strafecke (56.) und sicherte Argentinien den Sieg.

DHB-Team braucht Sieg gegen USA

Deutschland hatte zuvor bereits nur zwei der letzten sieben Duelle gegen die Argentinierinnen für sich entschieden. Besonders schmerzhaft: Die Niederlage im Penaltyschießen im olympischen Viertelfinale 2024. Am Mittwoch (14.00 Uhr/MagentaTV) geht es zum Abschluss der Gruppenphase gegen die USA. Um in der Zwischenrunde die Chance auf die erste WM-Medaille seit 1998 zu wahren, benötigt die DHB-Auswahl einen Sieg.