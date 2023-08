Heim-EM: Hockeyfrauen gewinnen Bronze gegen England

Die deutschen Hockeyfrauen haben die Heim-EM in Mönchengladbach versöhnlich abgeschlossen und Bronze gewonnen. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg bezwang am Samstag im Spiel um Platz drei Gruppengegner England mit 3:0 (2:0), bereits in der Vorrunde hatte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gegen die Britinnen durchgesetzt.