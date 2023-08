Hockey: Bronze-Spiel für Altenburg "kein Trost"

Die deutschen Hockey-Frauen weinten gemeinsam nach dem verlorenen EM-Halbfinale, auch bei Valentin Altenburg war die Enttäuschung groß. „Auch wenn wir auf einem viel höheren Niveau und mit viel höherer Überzeugung das Spiel zu Ende gespielt haben, steht am Ende kein Tor und das nervt mich schon krass“, sagte der Bundestrainer nach dem bitteren 0:1 (0:1) am Donnerstagabend gegen Belgien in Mönchengladbach.