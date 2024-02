Hockey-EM: DHB-Frauen wiederholen Hallentitel

Knapper ging es in Berlin zu: Bereits in der dritten Minute war die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Rückstand geraten, auch in der Folge agierten die Außenseiterinnen aus Polen auf Augenhöhe. Doch Elisa Gräve (15.) und Laura Saenger (31./40.) sorgten für den Zittersieg der Gastgeberinnen, die auch im sechsten Turnierspiel vor heimischem Publikum ungeschlagen blieben.