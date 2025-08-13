Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Hockey-EM Frauen
Hockey-EM Frauen
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Hockey-EM Frauen>

Hockey-EM: Deutschland – Irland heute im TV & Livestream

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Entscheidung bei Hockey-Damen

Für die „Danas“ steht heute das Endspiel um den Halbfinaleinzug an. Nach dem fulminanten 4:1-Sieg gegen Frankreich zum Auftakt und der darauffolgenden 1:5-Klatsche gegen Topfavorit Niederlande, ist nun alles bereit für die Entscheidung gegen Irland.
Die deutschen Hockey-Damen gewannen gegen Frankreich
Die deutschen Hockey-Damen gewannen gegen Frankreich
© IMAGO/Maximilian Koch
SID
Für die „Danas“ steht heute das Endspiel um den Halbfinaleinzug an. Nach dem fulminanten 4:1-Sieg gegen Frankreich zum Auftakt und der darauffolgenden 1:5-Klatsche gegen Topfavorit Niederlande, ist nun alles bereit für die Entscheidung gegen Irland.

Bundestrainerin Janneke Schopman hat nach der Niederlage gegen die Niederlande den „Reset-Knopf gedrückt“ und betont: „Wir müssen smarter spielen.“ Die Partie solle schnell abgehakt werden – ein klares Signal für Reaktion und mentale Stärke.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hockey-EM heute LIVE im TV & Stream:

  • MagentaSport überträgt alle Spiele der deutschen Damen- und Herren-EM live und kostenfrei, inklusive umfangreicher Vorberichterstattung und Analysen.

Lena Micheel meinte: „Das tut gut, dass das heute mit einem Tor gefruchtet hat. […] Da kann noch mehr kommen, das brauchen wir gegen Irland.“ Auch Julia Sonntag (Torhüterin) gab sich warnend und entschlossen zugleich: „Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir im Halbfinale – und das ist unser Ziel.“ Gleichzeitig hebt sie hervor: „Irland ist sehr körperlich, kämpferisch und konterstark – da brauchen wir einen kühlen Kopf.“ Danach fügt sie hinzu: „Unser Wille muss größer sein.“

Hockey-EM: Deutschland vs. Irland - Alle Infos:

  • Datum & Uhrzeit: Mittwoch, 13. August 2025 – 20:00 Uhr
  • Spielort: Hockeypark Mönchengladbach
  • Übertragung: MagentaSport / MagentaTV – live und kostenlos
  • Gruppensituation: Deutschland steht mit 3 Punkten (1 Sieg, 1 Niederlage) auf Platz 2 in Gruppe A. Irland ist punktlos und steht auf Platz 4.
  • Ziel: Ein Sieg sichert den Einzug ins Halbfinale.


Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite