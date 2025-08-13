Hockey-EM: Deutschland – Irland heute im TV & Livestream

SID 13.08.2025 • 17:05 Uhr Für die „Danas“ steht heute das Endspiel um den Halbfinaleinzug an. Nach dem fulminanten 4:1-Sieg gegen Frankreich zum Auftakt und der darauffolgenden 1:5-Klatsche gegen Topfavorit Niederlande, ist nun alles bereit für die Entscheidung gegen Irland.

Bundestrainerin Janneke Schopman hat nach der Niederlage gegen die Niederlande den „Reset-Knopf gedrückt“ und betont: „Wir müssen smarter spielen.“ Die Partie solle schnell abgehakt werden – ein klares Signal für Reaktion und mentale Stärke.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hockey-EM heute LIVE im TV & Stream:

MagentaSport überträgt alle Spiele der deutschen Damen- und Herren-EM live und kostenfrei, inklusive umfangreicher Vorberichterstattung und Analysen.

Lena Micheel meinte: „Das tut gut, dass das heute mit einem Tor gefruchtet hat. […] Da kann noch mehr kommen, das brauchen wir gegen Irland.“ Auch Julia Sonntag (Torhüterin) gab sich warnend und entschlossen zugleich: „Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir im Halbfinale – und das ist unser Ziel.“ Gleichzeitig hebt sie hervor: „Irland ist sehr körperlich, kämpferisch und konterstark – da brauchen wir einen kühlen Kopf.“ Danach fügt sie hinzu: „Unser Wille muss größer sein.“

Hockey-EM: Deutschland vs. Irland - Alle Infos:

Datum & Uhrzeit: Mittwoch, 13. August 2025 – 20:00 Uhr

Mittwoch, 13. August 2025 – 20:00 Uhr Spielort: Hockeypark Mönchengladbach

Hockeypark Mönchengladbach Übertragung: MagentaSport / MagentaTV – live und kostenlos

MagentaSport / MagentaTV – live und kostenlos Gruppensituation: Deutschland steht mit 3 Punkten (1 Sieg, 1 Niederlage) auf Platz 2 in Gruppe A. Irland ist punktlos und steht auf Platz 4.

Deutschland steht mit 3 Punkten (1 Sieg, 1 Niederlage) auf Platz 2 in Gruppe A. Irland ist punktlos und steht auf Platz 4. Ziel: Ein Sieg sichert den Einzug ins Halbfinale.