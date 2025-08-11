Hockey-EM: Deutschland – Niederlande heute LIVE im TV & Stream

Sophia Schwabe und Sara Strauss markierten sich mit zwei bzw. einem Treffer als klare Leistungsträger. Nun wartet der erste echte EM-Kracher auf die Danas: Das Match gegen Rekord-Europameister Niederlande ist heute um 20:30 Uhr angesetzt.
Zweiter Sieg im zweiten Spiel?
Mit einem souveränen 4:1-Auftaktsieg gegen Frankreich starteten die deutschen Hockey-Damen stark in die Heim-EM.
Die deutschen Hockey-Damen gewannen gegen Frankreich
© IMAGO/Maximilian Koch
Hockey-EM: Deutschland – Niederlande - TV & Stream-Infos:
- MagentaSport überträgt alle Spiele der deutschen Damen- und Herren-EM live und kostenfrei, inklusive umfangreicher Vorberichterstattung und Analysen.
Bundestrainerin Janneke Schopman gibt sich kämpferisch: „Die Holländerinnen sind nicht unschlagbar. Ich glaube, dass wir jede Mannschaft schlagen können.“ Der Mix aus Erfahrung und jungen Kräften scheint zu stimmen.
Hockey-EM: Deutschland – Niederlande - Alle Infos:
- Wann? Montag, 11. August 2025, um 20:30 Uhr
- Wo? SparkassenPark Mönchengladbach
- Übertragung? Gratis und live auf MagentaSport