Gold-Coup verpasst! Bittere Tränen bei deutschen Hockey-Frauen

SPORT1 17.08.2025 • 18:27 Uhr Die deutschen Hockey-Damen haben bei der Heim-EM den Titelgewinn verpasst. Gegen die favorisierten Niederländerinnen hat das DHB-Team knapp das Nachsehen.

Revanche verpasst, Titeltraum geplatzt! Für die deutschen Hockey-Damen blieb die Krönung ihres EM-Märchens aus. Im Finale unterlag das DHB-Team den favorisierten Niederländerinnen mit 1:2 (0:2).

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach großem Kampf flossen bei der einen oder anderen Spielerin im Team von Bundestrainerin Janneke Schopman Tränen. Nach dem Triumph der Männer am Vortag verpasste Deutschland gegen die Niederlande das mögliche Doppelgold.

„Super bitter!“ Oruz verpasst Titel zum Abschied

„Das war von Anfang bis Ende ein großer Kampf von uns. Ich bin unendlich stolz auf dieses junge Team. Das knappe Ergebnis ist super bitter“, sagte Selin Oruz, die ihre Karriere im Nationalteam beenden wird, bei MagentaSport.

Schopman attestierte ihrer Auswahl ein „sehr gutes Spiel“. Aber: „Wenn wir so nah dran sind, dann tut es weh.“

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Vorrunde war Deutschland noch mit 1:5 von Oranje abgefertigt worden. Im Endspiel sanken die Chancen auf einen deutschen Coup zunächst nach den Treffern von Pien Dicke (5.) und Luna Fokke (18.). Doch Lisa Nolte (35.) sorgte mit dem Anschlusstreffer nochmals für Spannung.

Niederländerinnen untermauern Favoritenrolle

Doch der Titel war den Niederlanden, die mit ihrem bereits fünften EM-Triumph in Folge weiterhin unangefochten auf dem Thron sitzen, nicht mehr zu nehmen. Seit 2017 gingen alle großen Titel in die Niederlande.

Anders als vor zwölf Jahren gab es für die DHB-Teams damit nicht den zweifachen Triumph. Die Männer hatten am Samstag ihr eigenes Finale gegen das Nachbarland noch im Shootout gewonnen.

2013 hatten beide Mannschaften in Belgien zum ersten und letzten Mal gemeinsam die EM-Trophäe bejubelt, für das Frauen-Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) geht das Warten auf den insgesamt dritten Titel weiter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schon längst waren die europäischen Titelkämpfe zu deutsch-niederländischen Festspielen avanciert, in der grenznahen Hockey-Hochburg Mönchengladbach feierten beide Fanlager bereits vor Anpfiff ein gemeinsames Fest.

Pünktlich zum großen Finale war auch ein bisschen Sonne auf das Blau des Hockeyparks zurückgekehrt, zunächst schien diese aber wieder für Oranje.

Deutschland kämpft sich nach Fehlstart zurück

Pien brachte die Topfavoritinnen nach starker Zuarbeit bereits früh in Führung. Die DHB-Auswahl kam im Anschluss zwar besser in das Spiel, erneut aber war es Schlussfrau Julia Sonntag, die hinter sich greifen musste.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die deutschen Frauen gaben sich nicht auf, Kapitänin Nolte brachte die Hoffnung für das DHB-Team zurück, auch der Gladbacher Hexenkessel erwachte wieder.

Das Happy End gegen den großen Favoriten blieb aber am Ende aus.

-----