Heim-EM-Kracher: Deutschlands Hockey-Frauen vs. Niederlande

SID 10.08.2025 • 06:22 Uhr Das DHB-Team will nach dem überzeugenden Start direkt im Nachbarschaftsduell nachlegen.

Nach dem gelungenen Start in die Heim-EM richteten die deutschen Hockey-Frauen den Blick schnell nach vorne. „Gegen die Niederlande zu spielen, ist für uns immer ein Highlight, etwas ganz Besonderes“, sagte Sophia Schwabe bei MagentaSport: „Mehr Motivation geht nicht, vor allem vor so einer Kulisse.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit Teampower ins Nachbarschaftsduell

Beim überzeugenden 4:1 (4:0)-Erfolg gegen Frankreich verzückte die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman das Publikum in Mönchengladbach - und schon am Montagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) soll im Nachbarschaftsduell gegen die Olympiasiegerinnen die nächste Hockey-Party steigen. „Wir müssen ganz doll als Team zusammenspielen. Wenn wir das schaffen, dann soll uns erstmal jemand schlagen“, sagte Schwabe, die gegen die Französinnen mit einem Doppelpack geglänzt hatte.

Schopmans Kampfansage: „Wir sind Deutschland!“