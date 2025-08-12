Nach 1:5-Klatsche: DHB-Frauen vor EM-Endspiel gegen Irland

SID 12.08.2025 • 05:38 Uhr Nach dem 1:5 gegen die Niederlande will die Bundestrainerin das Spiel schnell abhaken. Ein Sieg am Mittwoch sichert das EM-Halbfinale.

Janneke Schopman drückte beherzt den Reset-Knopf. Von der EM-Klatsche gegen die Niederlande, vermutete die Bundestrainerin von Deutschlands Hockey-Frauen, werde sie vermutlich "nichts" in der Videoanalyse zeigen, "nicht die guten und nicht die schlechten Dinge. Wir wissen, was wir besser machen müssen", versicherte Schopman nach dem 1:5 gegen Olympiasieger Niederlande bei MagentaSport und forderte: "Wir müssen smarter spielen."

Showdown 2025: DHB-Team braucht Sieg fürs Halbfinale

Nach der ersten Niederlage im zweiten Spiel steht die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Mittwoch (20.00 Uhr/MagentaSport) vor einem Endspiel ums Weiterkommen. Nur ein Sieg garantiert beim Heim-Turnier in Mönchengladbach den Einzug ins Halbfinale. Sollte Frankreich zuvor nicht die niederländischen Titelverteidigerinnen schlagen, würde auch ein Remis reichen.

Schopman mahnt: Abwehr-Pannen kosten frühe Gegentore

Schopman war bemüht, die defensiv teilweise ganz schwache Leistung nicht überzubewerten. "Heute waren es zu viele individuelle Fehler, und jeder Fehler war ein Tor", analysierte die Niederländerin mit Blick auf das erste Viertel, als der große Favorit nach bereits 33 Sekunden in Führung gegangen war und noch zwei weitere Tore nachgelegt hatte.

Micheels Ehrentreffer nährt Hoffnung vor Irland-Duell