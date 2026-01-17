Newsticker
Hockey-Drama: DHB-Frauen drehen 0:3 – ins Hallen-EM-Halbfinale

Aufholjagd: Deutschland im Halbfinale

Die Titelverteidigerinnen können nach ihrem 5:3 gegen Belgien weiter vom Hattrick träumen.
EM-Zwischenziel erreicht: Bundestrainer Erik Koppenhöfer
© IMAGO/SID/imago sportfotodienst
SID
Die Titelverteidigerinnen können nach ihrem 5:3 gegen Belgien weiter vom Hattrick träumen.

Durch eine furiose Aufholjagd im Vorrunden-Endspiel gegen Belgien haben die deutschen Hockey-Spielerinnen bei der Hallen-EM in Prag noch das Halbfinale erreicht und können damit weiter vom Titelhattrick träumen.

Die Mannschaft von Hallen-Bundestrainer Erik Koppenhöfer kämpfte den Olympia-Vierten Belgien im entscheidenden Spiel der Gruppe A nach einem 0:3-Pausenrückstand mit 5:3 nieder.

Rekordsiegerinnen sichern vorzeitig Halbfinal-Ticket

Nach dem zweiten Sieg im vierten EM-Spiel war die Auswahl schon am Samstagvormittag nicht mehr von einem der beiden ersten Tabellenplätze zu verdrängen.

Im Halbfinale am Abend treffen die Rekordsiegerinnen auf dem Weg zu ihrem insgesamt 18. EM-Gold entweder auf Spanien, Gastgeber Tschechien oder Polen.

Frauen-Team bewahrt deutsche Medaillenhoffnung

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) kann durch die Teilnahme seines Frauen-Teams an der Medaillenrunde weiter auf einen versöhnlichen Abschluss von zwei EM-Wochen nacheinander hoffen. Denn im ersten EM-Wettbewerb des Jahres hatte das deutsche Männer-Team vor Wochenfrist beim „Heimspiel“ in Heidelberg die Podestplätze verpasst.

