Hockey-Drama: DHB-Frauen drehen 0:3 – ins Hallen-EM-Halbfinale

SID 17.01.2026 • 10:09 Uhr Die Titelverteidigerinnen können nach ihrem 5:3 gegen Belgien weiter vom Hattrick träumen.

Durch eine furiose Aufholjagd im Vorrunden-Endspiel gegen Belgien haben die deutschen Hockey-Spielerinnen bei der Hallen-EM in Prag noch das Halbfinale erreicht und können damit weiter vom Titelhattrick träumen.

Die Mannschaft von Hallen-Bundestrainer Erik Koppenhöfer kämpfte den Olympia-Vierten Belgien im entscheidenden Spiel der Gruppe A nach einem 0:3-Pausenrückstand mit 5:3 nieder.

Rekordsiegerinnen sichern vorzeitig Halbfinal-Ticket

Nach dem zweiten Sieg im vierten EM-Spiel war die Auswahl schon am Samstagvormittag nicht mehr von einem der beiden ersten Tabellenplätze zu verdrängen.

Im Halbfinale am Abend treffen die Rekordsiegerinnen auf dem Weg zu ihrem insgesamt 18. EM-Gold entweder auf Spanien, Gastgeber Tschechien oder Polen.

Frauen-Team bewahrt deutsche Medaillenhoffnung