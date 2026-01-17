Hockey-EM: DHB-Frauen nach Penalty-Krimi vor Titel-Hattrick

SID 17.01.2026 • 20:38 Uhr Deutschland steht nach einem dramatischen Spiel gegen Spanien im Endspiel.

Die deutschen Hockey-Frauen spielen bei der Hallen-EM in Prag um den Titelhattrick. Die Auswahl von Hallen-Bundestrainer Erik Koppenhöfer setzte sich im Halbfinale gegen Spanien dramatisch mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Nach 40 Minuten hatte es 5:5 (1:3) gestanden. Im Endspiel am Sonntag (14.40 Uhr/MagentaSport) trifft Deutschland auf den Weltranglistenersten Österreich oder Tschechien.

Poppe krönt deutsches Comeback im Penalty-Thriller

Kapitänin Fenja Poppe verwandelte den entscheidenden Penalty. Zuvor hatte Spanien den vermeintlichen Siegtreffer erzielt, das Schiedsrichtergespann nahm das Tor aber wieder zurück. In der regulären Spielzeit hatte Deutschland einen 2:4-Rückstand im letzten Viertel noch gedreht, kurz vor Schluss aber noch den Ausgleich kassiert.

DHB-Frauen greifen nach EM-Gold Nummer 18

Am Samstagmorgen hatten die Deutschen noch dank einer furiosen Aufholjagd im entscheidenden Vorrundenspiel ums Weiterkommen gegen Belgien (5:3 nach 0:3-Pausenrückstand) noch das Aus abgewendet. Nun spielt die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) um ihr 18. EM-Gold, bei den letzten beiden Turniere hatten die Rekord-Europameisterinnen triumphiert. Eine Medaille verpasste ein deutsches Frauen-Team nur 2016 und 2020.