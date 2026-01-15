Hockey-EM in Prag: Deutsche Damen starten mit 6:0-Gala

SID 15.01.2026 • 12:56 Uhr Bei der "Mission Prag" überzeugen die Titelverteidigerinnen auf ganzer Linie.

Deutschlands Hockey-Frauen sind bravourös in die Hallen-Europameisterschaft in Prag gestartet. Im Eiltempo stellten die Titelverteidigerinnen die Weichen gegen Irland auf Sieg und sprangen dank eines ungefährdeten 6:0 (3:0) zum Auftakt direkt an die Tabellenspitze der Gruppe A.

Danas stellen früh die Weichen auf Sieg

Angeführt von Kapitänin Fenja Poppe ließen die „Danas“ binnen acht Minuten im ersten Viertel keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen: Maike Scheuer (4.) und Philine Drumm (8.) trafen für das Team von Hallen-Bundestrainer Erik Koppenhöfer, ehe Poppe selbst per Siebenmeter auf 3:0 erhöhte (12.). Auch im Anschluss zeigte sich Deutschland spielfreudig: Erneut waren Poppe (24.) und Scheuer (29.) erfolgreich. Schließlich machte Charlotte Gerstenhöfer das halbe Dutzend voll (38.).

Erster Streich beim „Projekt Prag“ – Schweiz wartet am Nachmittag