18. EM-Gold! DHB-Frauen holen Hallen-Titel-Hattrick in Prag

SID 18.01.2026 • 15:48 Uhr Der Rekordeuropameister setzt sich im Finale gegen Gastgeber Tschechien durch.

Die deutschen Hockey-Frauen haben sich erneut zu Hallen-Europameisterinnen gekrönt. Nach den Erfolgen 2022 und 2024 machte die Mannschaft von Bundestrainer Erik Koppenhöfer am Sonntag im Finale von Prag mit einem 5:2 (2:1) gegen Gastgeber Tschechien den Titelhattrick perfekt.

18. EM-Gold und ein perfekter Sonntag-Abschied

Philine Drumm (10.), Doppelpackerin Charlotte Gerstenhöfer (17./24.), Charlotte Hendrix (32.) und Kapitänin Fenja Poppe (39.) sicherten dem Rekordeuropameister das insgesamt 18. EM-Gold und bescherten Torhüterin Julia Sonntag damit einen perfekten Abschied. Für die 34-Jährige war es das letzte Turnier im Nationalmannschaftstrikot. Das Finalticket hatte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Vortag durch einen Sieg im Shootout-Krimi gegen Spanien gesichert.