Hallenhockey-EM 2021 in Hamburg verschoben

„Wenn man der Expertenkommission der Bundesregierung zugehört hat und sieht, wie rasant sich Omikron in den letzten Tagen in Europa und nun auch in Deutschland ausbreitet, blieben der EHF und uns als Veranstalter und Ausrichter leider nichts anderes übrig“, sagte DHB-Präsidentin Carola Morgenstern-Meyer. Ein Ausweichtermin steht noch nicht fest.