Dämpfer zum Auftakt: Hockeymänner stolpern über Wales

Überraschender Rückschlag zum Auftakt: Die deutschen Hockeymänner haben im ersten Gruppenspiel der Heim-EM in Mönchengladbach ihre Pflichtaufgabe auf dem Weg zum nächsten großen Titel nicht gelöst.

Deutschland schon unter Druck

Malte Hellwig (25.) brachte Deutschland in Führung, Lukas Windfeder (35.) und Tom Grambusch (45./beide per Strafecke) legten in der zweiten Hälfte nach. Jack Pritchard (42./58.) und Gareth Furlong (49./Strafecke) trafen für den mutigen Weltranglisten-15., der sich spät für eine starke Leistung belohnte.