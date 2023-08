Hockey-EM: Auch niederländische Männer verteidigen Gold

Wie zuvor die Frauen haben auch die niederländischen Hockeymänner bei der EM in Mönchengladbach ihren Titel erfolgreich verteidigt. Der Weltranglistenerste siegte am Sonntag im Endspiel mit 2:1 (1:0) gegen England, das zwei Tage zuvor die deutsche Mannschaft im Halbfinale ausgeschaltet hatte. Damit qualifizierten sich die Niederlande vorzeitig für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.