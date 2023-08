Topspiel gegen Holland: Hockeymänner wollen zurückschlagen

Nach dem enttäuschenden Auftakt bei der Heim-EM in Mönchengladbach gegen Wales (3:3) hoffen Deutschlands Hockeyweltmeister im Prestigeduell gegen die Niederlande auf einen Befreiungsschlag. „Wir kennen die Jungs gut und wissen, was wir bringen müssen“, sagte Topstürmer Niklas Wellen vor der Partie am Montag (18 Uhr): „Wir müssen keinen Schalter umlegen, sondern gucken, dass wir bei gewissen Dingen anders rangehen.“