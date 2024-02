Hallen-EM: Erfolgreicher Auftakt für deutsche Hockey-Männer

Die deutschen Hockeymänner sind erfolgreich in die Hallen-EM im belgischen Leuven gestartet. Die Auswahl von Hallen-Bundestrainer Rein van Eijk setzte sich zum Auftakt 6:2 (4:1) gegen Spanien durch und übernahm zunächst die Tabellenführung in der Gruppe A. Aufgrund der Olympischen Spiele im Sommer tritt das DHB-Team in Belgien nicht mit seiner Top-Besetzung an, dennoch hat der Rekord-Europameister Titelambitionen.