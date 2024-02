Hallen-EM: Hockeymänner mühen sich zum nächsten Sieg

Zweiter Erfolg im zweiten Spiel: Die deutschen Hockeymänner haben sich bei der Hallen-EM im belgischen Leuven zum nächsten Sieg gemüht. Die Auswahl von Hallen-Bundestrainer Rein van Eijk tat sich gegen Kroatien lange überraschend schwer, siegte am Ende aber mit 7:6 (3:4).

Deutschland steht damit einen Tag nach dem 6:2-Auftaktsieg gegen Spanien mit sechs Punkten weiter an der Tabellenspitze in der fünfköpfigen Gruppe A. Aufgrund der Olympischen Spiele im Sommer tritt das DHB-Team nicht mit seiner Top-Besetzung an, dennoch hat der Rekord-Europameister Titelambitionen.